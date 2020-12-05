كورونا حول العالم: ارتفاع الإصابات إلى 65 مليونا و925 ألفا و374 حالة

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في جميع أنحاء العالم إلى 65 مليونا و925 ألفا و374 حالة، حتى الساعة 0822 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا مليونا و519 ألفا و50 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.