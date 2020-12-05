ناقشا آفاق تعزيز التعاون المُشترَك.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره العراقي

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان ، إن وزير الخارجية العراقي التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبحثا “سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض”.

وجاء اللقاء على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية على مدار 3 أيام، في قمة تعتبر الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

وأضاف البيان اليوم، السبت، أن “الجانبين أشادا بالتطوُّر المُتنامِي الذي شهدته العلاقات في الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما”.

كما ناقشا آفاق تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، بما يُساهِم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

وعبّر وزير الخارجية العراقي “عن ارتياحه لما أسفرت عنه الجُهُود الكويتيّة من تقريب في وجهات النظر بين السعوديّة وقطر”.

وأعرب عن “أمله في التوصُّل إلى حلّ لإنهاء الخلاف، وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها”. وأشار إلى أن لقاءه بنظيره السعودي جاء على هامش الزيارة الرسميّة التي يُجريها إلى مملكة البحرين؛ للمُشارَكة في مُؤتمَر حوار المنامة.