التحالف الدولي يدمر 5 أهداف لـ”داعش” شمالي العراق

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، تدمير 5 أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي، في قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، “بأمر من قيادة العمليات المشتركة (في الجيش العراقي)، نفذ طيران التحالف ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول”، بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت الخلية أن الضربة الجوية “أسفرت عن تدمير 5 أوكار (مخابئ) لعناصر عصابات داعش الإرهابية”، دون إشارة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وقدم التحالف الدولي المكون من 60 دولة على الأقل بقيادة الولايات المتحدة، الإسناد الجوي للقوات العراقية في الحرب ضد “داعش” فضلا عن تدريبها وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخبارية.

وفي الأثناء، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلقاء القبض على 3 عناصر في تنظيم “داعش” بمحافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة إن اثنين منهم قُبض عليهما في صلاح الدين، والثالث في كركوك، مبينة أن أحدهم محكوم بالإعدام غيابياً، وآخر شقيق قيادي في التنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أفاد جهاز الأمن الوطني (مرتبط برئاسة الوزراء)، باعتقال امرأة عضو في تنظيم “داعش” بمحافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، إن “المرأة متورطة بتقديم الدعم اللوجستي لمسلحي التنظيم بما في ذلك توفير مكان للاختباء والتجمع”.