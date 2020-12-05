الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

قال الاتحاد الأوروبي، في بیان له الیوم السبت، إن التكتل الذي یضم 27 دولة یرحب بإعلان وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الجمعة، بشأن عقد مباحثات “مثمرة” جرت أخیرا في ھذا الإطار.

وأضاف البیان: “یشید الاتحاد الأوروبي بالدور الذي لعبته دولة الكویت والولایات المتحدة في تسھیل ھذا البیان.. الاتحاد الأوروبي سیواصل دعم جھود الوساطة الكویتیة المستمرة”.

وأكد أن “تسویة الخلاف الداخلي ستسمح لمجلس التعاون باستعادة وحدته.. والاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعزیز شراكته طویلة الأمد مع مجلس التعاون الخلیجي”.