ضمك يتجاوز الأهلي.. ويقذف بالنصر إلى مؤخرة الترتيب

قلب فريق ضمك تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الأهلي إلى فوز 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما صامويل أوسو في الدقيقتين 12 و18، ثم قلص ضمك الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ثم سجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 35 عن طريق بوبومير فيسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 / .1

وفي الشوط الثاني، سجل ضمك الهدف الثاني عن طريق زيلايا في الدقيقة 75 ثم سجل فاروق شافعي هدف التعادل في الدقيقة التالية، قبل أن يسجل مازن أبو شرارة هدف الفوز لضمك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ضمك رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم للمركز الخامس عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة