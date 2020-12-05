ليبيا.. مليشيات السراج تعتدي على الأطباء

قالت نقابة الأطباء الليبية، إن المليشيات المسلحة تتجاوز سلطات القانون وتستغل هشاشة المنظومة الأمنية وتعتدي على الأطقم الطبية وهم يقدمون خدماتهم الطبية لمن يحتاجون الرعاية الصحية، في ظل صمت واضح حتى عن إصدار البيانات من قبل ما يعرف بالمجلس الرئاسي ووزير داخلية حكومة الوفاق.

وأشارت نقابة الأطباء في بيان لها، إلى أن غياب الردع والملاحقة الأمنية والقانونية وعدم جدية الإجراءات التي تتخذ ضد الجناة الذين دائما يفلتون من العقاب، يجعل من الاعتداء على الأطقم الطبية مسلسلا مكررا، ما يعرض حياة الطبيب للخطر. وحذرت من أن حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية ستؤثر بشكل سلبي على أداء المنظومة الطبية وستعرض حياة المرضى للخطر، وستسهم في خلق بيئة طاردة للعناصر الطبية ويشجع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.

وطالبت نقابة الأطباء السراج ووزير داخليته بسرعة التدخل وكشف ملابسات اختطاف الدكتور صديق بن دلة وتحديد مكان احتجازه وإطلاق سراحه وضمان عودته سالما لعمله وأهله وضبط الجناة وإيداعهم السجن.

كما طالبت بوضع خطة فورية لحماية الأطقم الطبية والمرافق الصحية لخلق بيئة عمل آمنة لتقديم الخدمات الطبية ووقف نزيف الكفاءات الوطنية إلى الخارج.