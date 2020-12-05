ألمانيا تحذر أوروبا وإدارة بايدن من ترك فراغ في المنطقة لصالح تركيا

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، أوروبا وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ على ضرورة عدم ترك فراغ تملؤه روسيا أو تركيا كما يحدث في ليبيا وسوريا.

وأكد أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي توفير مساحة لألعاب المستبدين.

وقال ماس في تصريحات صحفية: «على أوروبا وإدارة بايدن عدم ترك فراغ في المنطقة لصالح تركيا أو روسيا»، مشيرًا إلى أن حلف الناتو يعمل على تطوير أدواته لتعزيز دوره من شرق المتوسط إلى الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته «العربية».

وتطرق ماس، إلى مسألة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلًا إن هذه الخطوة تُعرِّض الجنود الآخرين المنضمين إلى قوات التحالف للخطر، مضيفًا: «لن نترك جنديًّا ألمانيًّا في أفغانستان إذا تعذر ضمان أمنهم».