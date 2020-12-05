تعيين السعودي تركي السعيدي معيدا أكاديمياً في جامعة جوروج واشنطن

عين السعودي تركي السعيدي معيدا أكاديميا في جامعة جوروج واشنطن أثناء إتمام دراسته درجة الماجستير في كلية الطب في علم المعلومات الحيوية والكيمياء الحيوية.

تركي يعمل حالياً على إتمام رسالة الماجستير في الأمراض السرطانية من خلال عمله في مركز ابحاث السرطان في جامعة جورج واشنطون GW Cancer Center، بحسب شقيقه عبدالعزيز.

تخرج تركي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قدم على أبرز الجامعات السعودية ولم يوفق واجهته 5 جامعات سعودية بعد أن اجتاز اختباراتها بالرفض فكسب ثقة الجامعة العريقة بعد دعم ومساندة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وسفارة أمريكا.