خسارة جميع المرشحات الـ 28 في الانتخابات البرلمانية الكويتية

أفادت تقارير اخبارية كويتية اليوم الأحد بخسارة جميع المرشحات الـ 28 في الانتخابات البرلمانية الكويتية.

وخسرت جميع المرشحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2021 التي انطلقت أمس وسط إجراءات صحية للفوز بالمقاعد النيابية في الدوائر التي تقدمن للمنافسة عليها.

وأظهرت النتائج الأولية لتصويت الناخبين في الدوائر الانتخابية خسارة جميع المرشحات الـ 28 في انتخابات مجلس الأمة.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي إقبالًا كبيرًا من قبل كبار السن والنساء والذين توافدت أعداد كبيرة منهم في ساعة مبكرة قبل فتح اللجان، فيما أكّد أمير البلاد الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أن انتخابات مجلس الأمة 2020 جسَّدت الوجه الحضاري للكويت، مشيدًا بجهود جهات الدولة لإنجاح الانتخابات.