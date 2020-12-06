عداد كورونا… الاصابات تتقترب من الـ 61 مليوناً والوفيات فوق المليون ونصف 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و856 ألفا و189 إصابة، الأحد.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و534 ألفا و553 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونا و241 ألفا و665 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.