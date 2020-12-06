فتح باب القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير ـ والدكتوراه (غير المدفوعة الرسوم) للعام الجامعي القادم 1443 هـ، ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق 21 /4 /1442 هـ.

ويستمر إلى يوم السبت 11 /5 /1442 هـ، الساعة (11,59 مساء).

وعلى كل متقدم أن يطلع على البرامج المتاحة للقبول، وشروطها، التي أعلن عنها سابقاً لأنه يجب تحقق جميع شروط القبول لكل برنامج خلال فترة التقديم، ما عدا خطابات التفرغ للدكتوراه، أو موافقة جهة العمل للماجستير، فستطلب من المتقدم بعد إعلان أسماء المقبولين وحصول المتقدم على إشعار القبول المبدئي.

كما تؤكد العمادة على أن المتقدم يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة بياناته، ودقّة وسائل التواصل معه، وسلامة وثائقه المدخلة على بوابة القبول، وأنه يحق للعمادة إلغاء طلب المتقدم أو التراجع عن قبوله في حال ثبت عدم صحة البيانات أو الوثائق المدخلة.

وتنبه – أيضاً – إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين لدخول اختبارات المفاضلة في البرامج التي تشترطها بعد الانتهاء من إجراءات تدقيق البيانات والوثائق المدخلة.

وسيُعلن لاحقاً عن المرحلة الثانية للقبول الخاص بالبرامج الدراسية المدفوعة الرسوم (الدبلومات العالية، والماجستير، والدكتوراه) بعد انتهاء القبول من المرحلة الأولى وإعلان أسماء المقبولين، ومن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية شهر رجب القادم بإذن الله تعالى.