تورط وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي بـ “قضية رشوة”  

قال فيرلي باهوري رئيس لجنة القضاء على الفساد الاندونيسي، إنه يشتبه بأن وزير الشؤون الاجتماعية جولياري باتوبارا، ومسؤولين آخرين قبلوا رشا فيما يتعلق بشراء سلع بقيمة 5.9 تريليون روبية (420 مليون دولار) لتوزيعها ضمن حزم مساعدات اجتماعية لكوفيد-19.

وقال فيرلي إن المشتبه بهما الآخران مواطنان عاديان، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جوكو ويدودو من سوء استخدام الأموال العامة.

ويعد “جولياري” ثاني وزير في الحكومة الإندونيسية تعلنه لجنة القضاء على الفساد ضمن المشتبه بهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم اللجنة علي فكري إنه يجري استجواب “جولياري” في مقر اللجنة وسيتم احتجازه.

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد أعلنت وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك إدهي برابوو كأحد المشتبه بهم في قضية فساد أخرى.

وقال ويدودو إنه نبه باستمرار الوزراء والزعماء الإقليميين إلى ضرورة تجنب الفساد وسد الثغرات في مجال الكسب غير المشروع.

وقال في بيان مصور اليوم الأحد إن “هذه المساعدة الاجتماعية يحتاجها الناس فعلا ولن أحمي المتورطين في الفساد.

وأضاف “ونعتقد جميعًا أن لجنة القضاء على الفساد تعمل بطريقة شفافة ومنفتحة ومهنية وستواصل الحكومة دعم الجهود باستمرار لمنع الفساد والقضاء عليه”.