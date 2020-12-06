بعدد كبير من المزايا.. “أبل” تدعم هواتف “آيفون” القديمة

قامت “أبل” بطرح تحديث iOS 14.2، لهواتف “أيفون” لإضافة عدد كبير من المزايا الجديدة مثل إصلاحات الأمان وتحسينات الأداء والخلفيات الجديدة والرموز التعبيرية وفقا لما نشرته MacMagazine.

وأشارت “MacMagazine” أن أبل قامت بتحديث صفحة المقارنة الخاصة بـ أيفون 8 والموديلات الأحدث مع دعم مكالمات FaceTime 1080 بكسل من 720 بكسل سابقًا.

وفقًا لصفحة المقارنة، تدعم الهواتف الذكية آيفون 8 و آيفون X و آيفون XR و آيفون 11 الآن مكالمات فيديو FaceTime بدقة 1080 بكسل عبر اتصال Wi-Fi و 5G.

ولتتمكن من إجراء مكالمات FaceTime بدقة 1080 بكسل، من المفترض أن يقوم كلا المتصلين بتوصيل آيفون المتوافق الخاص بهما باتصال Wi-Fi أو استخدام اتصال شبكة خلوية 5G.