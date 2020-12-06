من خلال 6 مبادرات.. المملكة الأولى خليجيا في توفير وظائف للنساء

أحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولي خليجيًا والثانية عربيًا في تمكين المرأة بسوق العمل من خلال 6 مبادرات تشمل التدريب والتوجيه القيادي، وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، ودعم نقل المرأة العاملة، وتشجيع العمل عن بعد، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي وتشجيع العمل المرن.

وكشف تقرير رسمي لـ”برنامج التحول الوطني” إلى ارتفاع حصة المرأة السعودية بسوق العمل إلى 31.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 22.8% في 2017، وانخفاض نسبة البطالة النسائية من 31.7% إلى 28.2% في الربع الأول من العام الجاري.