أمانة مكة تبث رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الإحترازية والوقاية من كورونا

بثت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة، تحث على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للوقاية من ⁧‫فيروس كورونا المستجدّ‬⁩.

ونفَّذت الإدارة العامة لتنمية الإستثمارات البلدية بمشاركة إدارة العلاقات العامة أكثر من 40 لوحة إعلانية، تتضمن تعليمات وقائية وإرشادية، تحث على اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، والمتمثلة في لبس الكمامات، وتعقيم اليدين بإستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أكدت الأمانة على خطورة رمي الكمامات والقفازات المستخدمة، والتخلص منها بالطرق الصحيحة المتّبعة للحفاظ على صحة المجتمع.