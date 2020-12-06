عند 42 دولارا للبرميل… العراق يحدد سعر النفط الخام في 2021

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن موازنة العراق للعام 2021 ستفترض أن سعر الخام عند 42 دولارا للبرميل، لافتا أن سياسة بلادة تجه لدعم قطاع الغاز واستثماره.

وذكر وزير النفط خلال أعمال مؤتمر النفط والغاز، اليوم الاحد ، أن أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل،

وبشأن حقل عكاز الغازي بين وزير النفط ان هنالك تلكؤاً في سير العمل بالحقل، لافتا أن تداخل الصلاحيات يعرقل إطلاق جولة التراخيص الخامسة.

وأوضح أن متوسط صادرات الخام حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر، كما أن العراق سيبدأ بيع 3 خامات نفطية في يناير 2021

وأكد أن إكسون لن تبيع حصصها في حقل غرب القرنة 1

وأوضح وزير النفط ، أن اتفاقات أوبك، ستسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021، لافتا أن بلادة ستظل ملتزما باتفاق خفض إنتاج أوبك+ لأنه يخدم مصالحه، مشيرا إلي أن الأسعار تتحسن لكنها مازالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات كوفيد-19

وتوقع اتفاقا مع إقليم كردستان لتسليم إيرادات النفط، لكن لا اتفاق نهائيا حتى الآن