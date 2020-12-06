لوفتهانزا: تسريح 29 ألف موظف بنهاية 2020

أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية، أن عدد العاملين الذين ستسرحهم الشركة سيصل إلى 29 ألفا بنهاية العام الجاري، مع ضغوط تفشي الموجة الثانية لكورونا.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية، اليوم الأحد، أن شركة الطيران ستلغي عشرة آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل بينما تكافح تداعيات فيروس كورونا.

وقلصت شركة الطيران ووحداتها، يورو-وينجز والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل، رحلاتها وأساطيلها وموظفيها، وسط توقعات ألا يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025.

وقالت “بيلد آم زونتاج” نقلا عن مصادر في الشركة لم تسمها إن لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة خارج ألمانيا، وستبيع وحدة التموين إل.إس.جي، التي توظف 7500 شخص، لتقلص إجمالي عدد العاملين بها إلى 109 آلاف.

وستلغي الشركة عشرة آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا العام المقبل، وأنها أنفقت بالفعل ثلاثة مليارت يورو (3.64 مليار دولار) من المساعدات الحكومية البالغة 9 مليارات يورو التي حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

ومنذ نهاية النصف الأول 2020، توصلت الشركة إلى اتفاق مع النقابات لخفض إنفاقها على الأيدي العاملة بما في ذلك تحويل الموظفين إلى العمل بدوام جزئي.