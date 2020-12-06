وفاة قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني متأثرا بكورونا

قالت وكالة «فارس» إن اللواء عبدالرسول أستوار محمود آبادي كبير في الحرس الثوري الإيراني، الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن محمود آبادي عمل «كتفًا بكتف» مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، ومساعده حسين همداني (قتل في مدينة حلب عام 2015) في محاربة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، حسب ما نقلته «روسيا اليوم».

وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و151 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و28 ألفًا و986 مصابًا، وتم نقل ألف و562 من المصابين إلى المستشفيات.

وحسب وكالة «إيران برس» ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 6 ملايين و342 ألفًا و628 شخصًا خضعوا لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

وأوضحت لاري أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس بلغ حتى ظهر اليوم 50 ألفًا و16 حالة؛ وذلك بوفاة 321 شخصًا آخرين.

كما أعلنت الدكتورة لاري عن تسجيل 719 ألفًا و708 حالات تعافٍ بين المصابين بفيروس كورونا إلى الآن وخروجهم من المستشفيات.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن 64 مدينة إيرانية لا تزال تواجه الحالة الحمراء (حالة الطوارئ الصحية القصوى)، كما تم إعلان الحالة البرتقالية (حالة الطوارئ الصحية المتوسطة) في 278 مدينة، والحالة الصفراء (حالة الإنذار الصحي) في 106 مدن في البلاد.