البنوك السعودية تحذر.. لا تكن عرضة للاحتيال المالي

حذرت البنوك السعودية، اليوم الأحد، من التعرض للاحتيال المالي والنصب من الأفراد أو جهات التمويل الغير مرخصة، مشددة على البحث دائمًا عن منتجات التمويل المناسبة لك من البنوك و المصارف و شركات التمويل المصرّح لها من البنك المركزي السعودي- ساما.

ورصدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأضرار المترتبة على التعامل مع الأفراد أو جهات التمويل غير المرخصة والتي جاءت كالتالي:

1-مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل

2-عرضة للاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات

3-عرضة للاحتيال والنصب

4-المساهمة في عمليات غسل الأموال