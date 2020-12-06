بالفيديو.. “البنوك السعودية” توضح المقصود بجريمة غسل الأموال ومراحلها

أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود بجريمة غسل الأموال؛ عبر مقطع فيديو بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية، هي (الإيداع، التغطية، الدمج).

وبيّنت البنوك السعودية، أنَّ «الإيداع» يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم مرحلة «التغطية» والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.

والمرحلة الثالثة هي مرحلة «الدمج»، وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.