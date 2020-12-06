أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الأحد، استقالة الحكومة مع تكليفها بتسيير الأعمال.

وأصدر أمير الكويت قرارا أميريا بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الحكومة والوزراء، مع تكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2020) أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أسماء المرشحين الفائزين في الدوائر الـ5.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فيما يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان، وفق نظام الصوت الواحد.