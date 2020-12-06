خلال 24 ساعة.. 294 وفاة جديدة و11561 إصابة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 294 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الضحايا 50.310 حالة، وتسجيل 11.561 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 1.10.547 حالة، بينهم 5809 حالات حرجة.

وأمس، سجلت إيران 12,151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و321 حالة وفاة خلال يوم واحد

وتواصل إيران تسجيل إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أمس الأول 13,341 حالة و347 حالة وفاة، لتتخطى أعداد الإصابات 2 مليون حالة، فيما تعد وفياتها بالفيروس الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.

وكانت إيران فرضت قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.