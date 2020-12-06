تأسيس وحدة التطوع بـ”التنمية الاجتماعية بالسيل” وفقا للمعيار الوطني في المملكة

اعتمد مركز التميز لتطوير المبادرات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن “وحدة التطوع”، بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيل، وفقا لمعايير ومواصفات المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع بالمملكة “إدامة” مع المستشار عادل الحسناني.

ودشن وحدة التطوع مدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف بدر الجعيد، اليوم السبت، وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيل بندر العتيبي، أن المعيار الوطني لوحدات التطوع بالمملكة -التي عملت إدارة التطوع بالمشروع وفقاً له- يهدف إلى تمكين المنظمات من احتواء الجهود التطوعية وتنظيم الممارسات الإدارية لعملية التطوع ومواءمة جهود المتطوعين مع استراتيجيات القطاع غير الربحي، وزيادة كفاءة التطوع في المنظمات وربطها برؤية المملكة 2030، وتحفيز المنظمات لاستخدام البوابة الوطنية للتطوع.

وأضاف “العتيبي”، أن المشروع يهتم بتكريم المتطوعين وتحفيزهم وتسجيل جهودهم التطوعية في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين أن المشروع يتبنى عددا من الأهداف في نشر ثقافة العمل التطوعي، منها الإسهام في تحقيق رؤية 2030 الداعية إلى استقطاب ومشاركة المتطوعين في العمل المجتمعي بالمملكة، وتعزيز المواطنة الفاعلة بتعزيز حب العطاء وخدمة الآخرين، وتقليل التكلفة التشغيلية للمشروع من خلال إسهام المتطوعين المتخصصين في نجاح أعماله وتنفيذ برامجه.