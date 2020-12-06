قائد قوة دفاع البحرين يسلم رئيس هيئة الأركان العامة وسام البحرين من الدرجة الأولى

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، سلم القائد العام لقوة دفاع البحرين، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث نقل له تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة لجهوده الطيبة ودوره المثمر في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك.

حضر اللقاء الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع.