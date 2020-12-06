استعدادًا للأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية

أعلنت أمانة منطقة الرياض تجنيد ٢,٢٠٠ عامل ومختص وأكثر من ٨٠٠ معدّة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في كافة أرجاء العاصمة استعدادًا لموسم الأمطار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.