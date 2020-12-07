بالصور: أمير القصيم يعّزي في وفاة استشاري أمراض الكلى الدكتور عبدالله نصري 

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، العزاء والمواساة لمنسوبي القطاع الصحي بالمنطقة ولأسرة استشاري أمراض الكلى والمستشار الفني لمدير مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة الدكتور عبدالله نصري ـ رحمه الله ـ.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة , والذي سأل الله من خلالها أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته , وأن يسكنه المولى فسيح جناته لما قدمه من جهود وأعمال خيرية مباركة , وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وقال سموه : بإسمي ونيابة عن أبطال الصحة ومسؤولي المنطقة وكافة المواطنين والمواطنات أقدم درع “الطبيب المثالي” تقديراً رمزياً لما قام به الدكتور عبدالله نصري من جهود مهنية وإنسانية مشرفة في القطاع الصحي لمدة زادت عن 30 عاماً, وجهود مهنية وإنسانية مشرفة بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه المولى فسيح جناته.

من جانبه قدمت أسرة الدكتور عبدالله نصري – رحمه الله – شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

حضر العزاء الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع, ومدير عام الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور تركي المقبل.