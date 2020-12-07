فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لكلية التربية بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 – 1442 هـ والمقدمة من كلية التربية.

وهي ماجستير الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وللطلاب والطالبات الدكتوراه في تربية الموهوبين، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.

وماجستير تقنيات التعليم، وماجستير التربية البدنية، وماجستير الإدارة التربوية، وماجستير التوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي للتوجيه والإرشاد الطلابي، والدبلوم العالي للإرشاد الاسري.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن رابط القبول الإلكتروني سيتضمن أحد البرامج المستحدثة والتي سبق للجامعة الإعلان عن فتح باب القبول فيه؛ وهو برنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة للطالبات فقط.

وسيكون الرابط متاحاً للتسجيل في الفترة من يوم الأحد 21 – 4 – 1442 هـ الموافق 6 – 12 – 2020 م وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 28 – 4 – 1442 هـ الموافق 13 – 12 – 2020.

مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ في هذه البرامج في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 – 1442 هـ.، علماً بأن جميع البرامج برسوم مالية.

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