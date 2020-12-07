“التنمية الزراعي” : 882 مليون ريال إجمالي القروض الممنوحة بمبادرة استيراد المنتجات

قال صندوق التنمية الزراعية، إن إجمالي القروض التي وافق عليها الصندوق، ضمن مبادرة “تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي” منذ إطلاقها في شهر مارس/ آذار 2020 بلغ نحو 882 مليون ريال.

وأشار الصندوق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثنين، إلى أنه تمت الموافقة على 11 طلب بقيمة 882 مليون ريال.

وتشمل المنتجات المستهدفة من المبادرة الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، والشعير، وزيوت الطعام.

وأعلن صندوق التنمية الزراعية، في يوليو/ تموز، عن إضافة منتجات جديدة إلى مبادرة “تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي”.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2.688 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضاً.

وتضمنت الموافقات قروضاً تنموية وصلت إلى 2183 قرضاً، وعدد 43 قرضاً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضاً لقطاع الدواجن، و13 قرضاً للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة.