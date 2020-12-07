على صلة بعصابة في تركيا.. إيطاليا تعتقل مهربي بشر  

أوقفت الشرطة الإيطالية 19 مشتبها به على صلة بتشكيل عصابي يعمل في تركيا على تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وقالت الشرطة الإيطالية، في تغريدة على تويتر، “أوقفت 19 مشتبها به في إيطاليا في قضية تشكيل عصابي من مهربي المهاجرين”.

وتابعت: “أن الموقوفين بينهم أكراد عراقيون، وأفغان، وإيطاليون”.

وينقل هذا التشكيل العصابي المهاجرين غير الشرعيين من دول مثل أفغانستان، والعراق، وباكستان وتركيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا الشمالية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

و اكتشفت الشرطة الإيطالية إن كل مهاجر على متن هذه القوارب دفع حوالي 7,300 دولار للمهربين.

وأوضحت تحريات الشرطة أن “هؤلاء المهاجرين نُقلوا من تركيا واليونان إلى إيطاليا عبر قوارب مؤجرة أو مسروقة، وإنّ مَن تولوا مهمة قيادة تلك المراكب تلقوا مقابل ذلك مبالغ تناهز الـ 1,200 دولار”.