نوفمبر 2020 الأكثر حرا في العالم 

ذكرت خدمة “كوبرنيكوس” الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي أصبح الأكثر حرا على الإطلاق في العالم.

وقالت الوكالة إن هذا الرقم الجديد يقرّب عام 2020 أكثر من المستوى القياسي المسجّل سنة 2016.

وأوضحت الخدمة، في تقريرها الشهري حول المناخ الذي صدر اليوم، الإثنين، قبل بضعة أيام من الذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس المناخي، أن الفترة الممتدة على 12 شهراً من ديسمبر/كانون الأول حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 شهدت معدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة مئوية مقارنة بذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي.