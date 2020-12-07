بنسبة تراجع 78.6%.. فيروس كورونا يضرب السياحة في ماليزيا 

تسبب فيروس كورونا في تراجع السياحة في ماليزيا، وأدي ذلك تراجع في الإيرادات.

وتراجعت السياحة بنسبة 78.6% ، بين يناير وسبتمبر خلال العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة ترويج السياحة الماليزية – في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الاثنين، إن “البلاد سجلت 4.29 مليون سائح فقط في تلك الفترة من العام الحالي .

وأشارت إلى أن “انخفاض عدد السياح الوافدين أيضا قد أدى إلى انخفاض نسبة الإيرادات من السياحة بواقع 80.9% لتصل إلى 12.6 مليار رنجيت ماليزي خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 66.1 مليار رنجيت في عام 2019، حيث سجل نصيب الفرد من الإنفاق انخفاضًا بنسبة 10.7% من 3,289.30 رنجيت في 2019 إلى 2,938.40 هذا العام”.

وأرجع البيان “الانخفاض المستمر في عدد السياح الوافدين إلى إغلاق الحدود الدولية منذ 18 مارس، وذلك في إطار سعي الحكومة الماليزية للحد من انتشار الجائحة في البلاد”.