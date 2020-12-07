رئيس هيئة السوق المالية: جذبنا 115 مليار ريال استثمارات أجنبية  منذ بداية 2019 

قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن جائحة كورونا أدت لزيادة التذبذب بسوق الأسهم السعودية، وزيادة الاستثمار الفردي، وهو ما مرت به غالبية أسواق المال على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، أنه دخل للسوق السعودي في الفترة بين بداية 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من 2020 نحو 115 مليار ريال، صافي استثمارات دورية، والتي كان لها أثراً واضحاً على سيولة السوق.

وأشار إلى أنه من بين الأسباب التي أدت لارتفاع السيولة استمرار عمل السوق والعمل عن بعد خلال فترة الحظر خاصة مع توقف قطاعات أخرى، مما عمل على خلق قناة اضافية استثمارية للمستثمرين الأفراد مع عدم وجود خيارات استثمارية.

كما أوضح أن السوق شهد زيادة الاكتتابات والطروحات منذ بداية العام وحتى الربع الثالث بنسبة تقارب 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدنا زيادة في قنوات التمويل البديلة مثل الصناديق الاستثمارية.

وتابع القويز: “لاحظنا حركات مضاربية على بعض الشركات والقطاعات، لا تتماشى سيولتها وحركتها مع ربحيتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية، والعمل جار الآن لرصد عدد من الاشتباهات في عدد من الحالات، تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة”.

وأكد القويز أن الانخفاض خلال فترة الجائحة لم يلق بظلاله على جميع القطاعات المدرجة في السوق السعودية لكن القطاعات المتأثرة سلبا بلا شك أكثر من تلك المتأثرة إيجابيا، حيث سجلت قطاعات مثل الرعاية الصحية والأغذية والتجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات زيادة في الأرباح.

وعلى صعيد سوق المشتقات قال القويز إن السوق تعيش مرحلة ناضجة في الوقت الحالي من ناحية الحجم والسيولة، بعد تفعيل سوق الدين كرافد مهم للسوق المالية والتي تم إطلاقها مؤخراً بعد اطلاق عقود المشتقات المستقبلية بداية العام الجاري.