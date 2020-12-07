وفاة سائق إثر انحدار شاحنة محملة بالرمال في الرياض.. والهلال الأحمر يباشر الحادث بـ3 فرق إسعافية

صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الإثنين، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح “السديري”، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر)، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وفي السياق ذاته، باشرت 3 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، حادث سقوط الشاحنة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهلال الأحمر تلقى بلاغا من غرفة العمليات الموحدة 911 يفيد بسقوط شاحنة من كوبري وتم إرسال على الفور 3 فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن استجابة بلغ 7 دقائق والذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة طفيفة عولجت في الموقع.