صفقة مليونية على “الذاير” تهدي مالكها الجديد “سيف الملك”

تباركت “الذاير” على مالكها الجديد فرج هادي المري، وأهدته “سيف الملك” عن لون “المجاهيم” في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث انتقل المري من المركز الثالث في النسخة الماضية إلى صدارة الشوط هذا العام.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تناقل أخبار عقد صفقة مليونية لم يفصح عن قدرها لصالح مالك الإبل حمد بن لبدان المري الذي باع فرديته الشهيرة “الذاير” إلى فرج المري مالك منقية “عاصفة المجاهيم”.

وشهد شوط “سيف الملك” عن لون “المجاهيم” تغيير كبير في مراكز المتنافسين، حيث غاب حامل اللقب للنسخ الأربع الماضية الأمير عبدالرحمن بن خالد مالك منقية “نوادر الخليج”، فيما انتقل صاحب المركز الثاني الشيخ ذياب آل نهيان إلى منافسات شوط “بيرق المؤسس” لنفس اللون.

واستكمالاً لنتائج الشوط حقق محمد سعيد المنصوري مالك منقية “العنيدات” المركز الثاني في انتقال مميز ومثير من المركر السابع في شوط “شلفا ولي العهد” في النسخة الماضية. وجاء في المركز الثالث مالك منقية “المرعبات” ظبيعي عبدالله المنهالي صاحب المركز الخامس في منافسات ذات الفئة النسخة الماضية، فيما حل حنظل سالم المري مالك منقية “عفاسات” رابعاً بعد أن كان عاشراً في النسخة الماضية، تلاه طالب سالم المري خامساً، بعد أن كان ثامناً في النسخة الماضية.