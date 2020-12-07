آخر تطورات #كورونا عالميا.. كندا.. الإصابات تصل إلى 418 ألفا والوفيات 12 ألفا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 418 ألفًا و848 إصابة حتى الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت تورونتو اليوم الإثنين، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 12 ألفًا و688 حالة وفاة، في حين تعافى 334 ألفًا و375 من “كوفيد-19″، المرض الناجم عن فيروس كورونا.