10 أشهر فقط استغرقتها وزارة الإسكان في تحقيق مستهدفات 2020 .. #عاجل

بعد إعلانها عن استهدافها خدمة 300 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة خلال العام 2020، تمكّنت وزارة الإسكان من تجاوز الرقم المستهدف قبل شهرين من نهاية العام، لتعلن عن استفادة 319 ألف أسرة من جميع الحلول والخيارات السكنية التي توفّرها عبر برنامج “سكني”، على رغم مختلف التحدّيات التي واجهت القطاع وكذلك الآثار الناتجة عن فايروس كورونا.

سجّلت وزارة الإسكان نقلة نوعية في خدماتها وحلولها، وشهدت هذه الخدمات تسارعاً في التطوّر والتقدّم على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذي أسهم في جعلها إحدى أبرز الجهات الحكومية التزاماً بمستهدفاتها المخطّط لها، إذ سجّلت الوزارة نتائج متنوعة على مستوى جميع سياساتها الاستراتيجية، والتي تشمل التمويل والدعم السكني وما صاحب ذلك من توفير خيارات سكنية تشمل شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي بالاستفادة من القروض العقارية المدعومة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ودعم العرض عبر ضخ المزيد من المشاريع والمخططات السكنية ذات التطوير الشامل والبنية التحتية المتكاملة والمرافق الخدمية اللازمة بما يراعي معايير جودة الحياة، والأنظمة والتشريعات لتطوير القطاع وتنميته وجعله أكثر تنظيماً من خلال مجموعة من المبادرات، وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بواسطة الخدمات والتسهيلات الرقمية المتطوّرة مثل تطبيق “سكني”.

وكان لتلك النتائج المتحققة في منظومة الإسكان، الأثر الفاعل على تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول عبر خيارات عدة تتوافق مع مختلف الرغبات والقدرات وبالتالي الوصول بنسبة التملّك إلى 60% تحقيقاً لمستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030، فضلاً عن تزايد أعداد المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص التي بلغت 92 مشروعاً توفّر 141 ألف وحدة سكنية تتنوّع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بتصاميم عصرية وبأسعار تترواح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال وبأقساط ميسّرة ومزايا تمويلية متنوعة، حيث شهدت هذه نسبة حجوزات تجاوزت 70%، إضافة إلى 217 مخططاً توفّر 179 ألف أرض، تم اصدار عقود 70% منها والبدء في بنائها.

وأسهمت القنوات الرقمية المتنوعة التي وفّرتها وزارة الإسكان في سبيل التسهيل على المواطنين وتيسير رحلة تملّكهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، ويأتي من أبرز ذلك تطبيق “سكني” الذي يتيح الاستفادة من جميع الخيارات السكنية والتمويلة بشكل فوري، وكذلك موقع سكني (sakani.housing.gov.sa)، ومركز سكني الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر، ومركز العناية بالمستفيدين (199090)، حيث توفّر الوزارة هذه القنوات كافة التسهيلات اللازمة للأسر السعودية.