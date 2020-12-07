ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس (300) بدلة عسكرية و(2000) قطمة من الأنواط والرتب المسكرية المخالفة والأجهزة المستخدمة في ذلك.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني. وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب الممل في الرياض.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة لتوجيهات ومتابمة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن بندر بن عبد المزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.