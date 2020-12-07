المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: انتشار كورونا سيسجل تراجعا بعد تلقيح 80% من المجتمع

أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أن انتشار فيروس كورونا، سيشهد تراجعا عندما يتم تلقيح 75٪ إلى 80٪ من أفراد المجتمع.

فاوتشي: انتشار كورونا سيسجل تراجعا بعد تلقيح 80% من أفراد المجتمعفاوتشي يحذر من “طفرة كبيرة” في انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة

واعتبر فاوتشي أن منتصف شهر يناير المقبل، أي بعد موسم الأعياد، سيكون من أسوأ الأشهر لانتشار عدوى كورونا.

وحسب موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 15182520، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 289058، كما تماثل 8867985 للشفاء.