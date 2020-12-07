المرصد السوري: تركيا ترسل 200 مرتزق إلى قطر خلال أسابيع

تستعد الحكومة التركية لإرسال مقاتلين ومرتزقة سوريين لحماية منشآت رياضية ومراكز في قطر، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في المعارك الدائرة بليبيا وإقليم كاراباخ.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم عن أن الحكومة التركية تعتزم إرسال 200 مقاتل من الفصائل الموالية لها إلى قطر مطلع العام القادم.

وأكد البيان أن المخابرات التركية طلبت من فيلق المجد وبعض الفصائل الأُخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء 200 مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم كاراباخ وانتهت عقودهم وعادوا إلى سوريا، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح مابين 1500-2500 دولار أمريكي.