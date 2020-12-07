الجيش الليبي: ضبط باخرة قادمة من تركيا باتجاه مصراتة

أكدت البحرية الليبية ضبط باخرة تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة العقيد محمد المجدوب : “تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة تمكنت السرية من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا”.

وأضاف: “تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية”.

وتابع: “يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية”.

وأشار المجدوب، إلى أن “القوات البحرية مستمرة في مراقبة الساحل الليبي لضبط المخالفين”.