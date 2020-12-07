ضبط أكثر من 71 طنا من الأغذية الفاسدة في النكاسة بمكة

‏نفذت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ وبمشاركة الضبط الإداري وإدارة النظافة وعلى مدار ثلاثة أيام حملات على الباعة الجائلين المخالفين في النكاسة.

أسفر عن هذه الحملات مصادرة 60 بسطة خضار وفواكه وأسماك تزن 71 طنا ومقدار طني لحوم و3000حبة دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‏⁧‫

وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانيةالرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وفي السياق ذاته فقد عززت الإدارات الإشرافية والبلدياتالفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمةوالبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.