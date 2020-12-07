مصر.. سر النار المرعبة التي تخرج من باطن الأرض

تشهد قرية الهنداوي التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد المصرية، ظاهرة طبيعية تحدث للعام الثالث مع بدء فصل الشتاء من كل عام، بظهور نيران تخرج من باطن الأرض.

وتحدث هذه الظاهرة تحديدا في قرية الهنداو، في منطقة طريق الهنداو بمدينة موط بمركز الداخلة، على بعد 1.5 كم من مدينة موط وعلى بعد 2.5 كم من قرية الهنداو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو للنيران، وأثار المشهد تساؤلات عديدة.

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، حقيقة هذه النيران، قائلا: “سبب خروج النار بالشكل ده هو وجود رسوبيات الطفلة الزيتية السوداء، يوجد بها خامات تحتوي على جزء من الفسفور، وعند تعرض هذه الطفلة للهواء يحدث لها أكسدة ما ينتج عنه اللون الفسفوري الذي يشبه عملية اشتعال النحاس”.

وأوضح القاضي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أخذنا عينات والتقرير المبدأي أوضح أن هناك نظاماً من الفوالق في باطن الأرض، يصنع توصيلية للسوائل الساخنة، إذ تتجاوز درجة الحرارة 200 درجة مئوية”.