تراجع أسعار النفط..  و”برنت” عند  48.45 دولار للبرميل 

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاع إصابات “كورونا” حول العالم وتشديد القيود المرتبطة بالتباعد الاجتماعي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% إلى 48.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 45.49 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر لوكالة “رويترز” أن فرنسا قد تؤجل إلغاء قيود الإغلاق على بعض المناطق في الأسبوع المقبل بعدما تلاشي الاتجاه الهبوطي للحالات الجديدة إذ تم السماح بإعادة فتح المتاجر في نهاية الشهر الماضي.

وقالت شركة الأبحاث “إيه إن زد”: “في الوقت الحالي فإن السوق متفاءل بتجاوز تلك المشاكل مع بدء طرح لقاح كورونا لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تتراكم على المدى القصير”.