عداد كورونا: الوفيات تتخطي حاجز المليون ونصف

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 67 مليونا و938 ألفا و995 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و550 ألفا و263 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و23 ألفا و575 حالة، الثلاثاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.