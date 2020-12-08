“فايزر” تصدم الأمريكيين.. والسبب لقاح كورونا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، أن شركة فايزر أبلغت مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح كورونا حتى أواخر يونيو المقبل.

ويستعد العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ مع إعلان العديد من الدول حول العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد كوفيد19، فيما يتوقع أن تشمل اللقاحات حتى منتصف العام المقبل أكثر من نصف سكان العالم.

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وإندونيسيا، بدء حملاتها لتطعيم سكانها، فيما حددت بريطانيا اليوم الثلاثاء، موعدًا للبدء بحملتها.