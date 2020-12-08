أرتفاع اسعار الذهب السعودي.. عيار 21 نحو  197.94 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في السعودية، بقيم تراوح بين 3 و4 ريال سعودي. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 225.75 ريال، وبلغ الذهب عيار 21 نحو 197.94 ريال، وسجل الذهب عيار 18 سجل 169.32 ريال. وارتفعت أسعار الذهب عالمياً لذروة أسبوعين، اليوم الثلاثاء ، بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1871.52 دولار. وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.