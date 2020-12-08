تركيا: توقيف 304 عسكريين بدعوى تورطهم في الانقلاب المزعوم

بدعوي الإنقلاب المزعوم،أمرت السلطات التركية، الثلاثاء، باعتقال 304 عسكريين من الجيش.

وأصدر ممثلو الادعاء في ولاية إزمير، غربي البلاد، مذكرات التوقيف بحق المشتبه بهم، ومن بينهم 295 فردا لا يزالون في الخدمة في القوات البرية التركية وسلاح الجو.

ووجهت لهم اتهامات بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ومنذ الانقلاب المزعوم، تحتجز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.