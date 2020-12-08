رئيس الوزراء العراقي يبحث تعزيز التعاون مع وفد اقتصادي سعودي

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء أمس الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير التجارة ماجد عبد الله القصبي، وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعد بن عثمان القصبي، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي.

ونقل الوفد السعودي تأكيد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على أهميّة تعزيز التعاون المشترك بين السعودية والعراق في المجالات كافّة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقي بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، داعياً المجلس التنسيقي إلى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوفد السعودي، أن تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.