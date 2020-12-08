“البيئة” الاهتمام بمكان القطط في الشتاء أحد مبادئ الرفق بالحيوان

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن القطط تفضل النوم قرب الأماكن الدافئة في الشتاء ومن بينها محرك السيارة، مطالبة بالحرص عند تشغيل السيارة صباحًا.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه خلال أشهر الشتاء الباردة، كثيرًا ما تبحث القطط عن مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها.

وأضافت أنه لسوء الحظ، فإن القطط التي تبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات يمكن أن تصاب أو تقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

وطالبت وزارة البيئة بالتأكد من عدم وجود أي قطط تحت غطاء السيارة قبل تشغيلها، وذلك عن طريق إصدار صوت منبه السيارة، وليكن ذلك كأحد مبادئ الرفق بالحيوان.