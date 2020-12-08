روسيا تسجل 26 ألفا و97 إصابة جديدة و562 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الروسية 26 ألفًا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و515 ألفًا و9 حالات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا – في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 44 ألفًا و159 حالة.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5232 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3734 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1341 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المركز أن هناك 24 ألفًا و938 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و981 ألفًا و526 شخصًا.

من جهتها، ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريب نادزور”، أنه تم إجراء أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس في روسيا، بينها 323 ألف اختبار جرت خلال الـ24 ساعة الماضية .. مشيرة إلى أن هناك 540 ألفًا و831 شخصًا ما زالوا تحت المراقبة الروسية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي